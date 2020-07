O City sobe a oferta: dois jogadores por Koulibaly

Guardiola não perde a sua obsessão defensiva a cada ano. Já foram contratados nomes como Stones e Laporte, mas o espanhol ainda não está satisfeito. Assim, os rumores apontam para Koulibaly.

O zagueiro do Napoli, um nome muito valorizado na Europa, está na mira do City. O jornal 'The Sun' assegura que o time 'sky blue' pensa em oferecer dois jogadores ao conjunto napolitano.

Oleksandr Zinchenko e Nicolás Otamendi, seriam as oferendas, ambos com as portas abertas para uma saída do Etihad.

No entanto, o próprio Koulibaly negou em declarações a 'La Gazzetta dello Sport' qualquer tipo de saída da equipe italiana e deixou claro que quer seguir.