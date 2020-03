"Em alguns dias, meu filho terá dois anos e não poderei comemorar com ele"

A maioria da população mundial está sendo afetada pelo risco de contágio de coronavírus e a Itália é um dos países mais afetados pelo COVID-19.

Alguns dias atrás, os jogadores estavam em quarentena e o jogador da Lazio, Luis Alberto, publicou uma mensagem em suas redes sociais explicando como está sendo seu isolamento: "Em alguns dias, meu filho Lucas terá dois anos e eu não poderei comemorar com ele porque ele está em Sevilla e eu estou em Roma. Você não pode imaginar o que eu daria para estar lá com ele e o resto da minha família".

"No entanto, devido à situação que temos na Itália, não posso viajar... mal posso sair de casa para comprar o que é estritamente necessário. É muito importante seguir as recomendações das autoridades até que a situação esteja completamente sob controle", continuou o espanhol.

Luis Alberto recomendou às competições que serão disputadas sem público para suspender as partidas: "Acho que o futebol tem que passar a um segundo plano agora. Não basta jogar a portas fechadas, isso não basta para jogadores de futebol e para aqueles que trabalham no mundo do futebol ou na organização de um jogo".

"Nossa saúde também é importante e acredito que todas as competições devem ser interrompidas pelo tempo que for necessário. Se eu, como tantos outros jogadores, estiver fazendo um esforço para não ver nossas famílias, não acho que seja pedir demais que todas as competições sejam adiadas até quando as autoridades de saúde considerem apropriado", acrescentou o atacante.