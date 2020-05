O complicado retorno de Frenkie de Jong e Braithwaite

Dois jogadores do Barcelona terão mais dificuldades para retomarem a normalidade. Frenkie de Jong, que foi passar a quarentena na Holanda, e Martin Braithwaite, que fez o mesmo com sua família em Madri, terão que voltar a Barcelona para retomar os trabalhos.

De acordo com o diário 'AS', o conjunto azulgrana trabalha para que o elenco esteja a disposição de Quique Setién no momento de relizar os testes de COVID-19.

Frenkie de Jong será o que mais complicado terá, já que os voos durante a pandemia estão reduzidos ao mínimo, mas o meia confirmou que poderá regressar e se reincorporar ao elenco.

Martin Braithwaite, que está em outra cidade, mas não saiu da Espanha, entra nas exceções do governo espanhol, que permite que os trabalhadores se desloquem a outra cidade por motivos profissionais.

De acordo com a citada fonte, LaLiga inspecionará as instalações do clube azulgrana entre segunda e terça-feira e a partir da quarta-feira serão iniciados os testes, requisito fundamental para voltar aos treinos.