O comunicado do Boca sobre jogador acusado por mulheres

A imagem de Sebastián Villa foi manchada nas últimas horas pela publicação de sua parceira, Daniela Cortés, com várias marcas de golpes e com o rosto sangrando.

Outra ex do jogador também se juntou ao que Daniela disse e explicou que encerrou o relacionamento com Sebastián Villa por também ser vítima de abuso. O Boca Juniors emitiu uma declaração para reafirmar seu compromisso com os valores da igualdade e do respeito.

"O Club Atlético Boca Juniors informa que, tendo em vista os fatos de conhecimento público envolvendo um jogador do time de futebol profissional, já está em contato com os advogados e representantes do jogador para estudar o episódio em profundidade e tomar as medidas cabíveis. Desde já, o clube está à disposição da justiça em tudo o que puder colaborar para o esclarecimento do caso, de acordo com o compromisso assumido por esta diretoria em matéria de direitos humanos e questões de gênero", explicou.

O Boca acredita que os clubes são um "ator social determinante" para erradicar a violência de gênero em todas as suas expressões.