O confinamento de Maradona: visitas médicas, peixes, pizzas e bicicleta ergométrica

Maradona é um homem muito ativo. Ele gosta de estar perto da grama, longe de onde está agora por conta do COVID-19. O 'Pelusa' está em sua casa em Bella Vista.

O portal 'Olé' mostrou como o eterno '10' passa seu confinamento em casa. As visitas que mais pisam Bella Vista são as de seus médicos. O Dr. Leopoldo Lique e o cinesiologista Nicoláss Taffarel passam para acompanhar seu progresso a partir das onze da manhã.

Preocupado com a situação de seus jogadores do Gimnasia La Plata, Maradona conversa todos os dias com Gallego Méndez, seu assistente no 'Lobo'.

O técnico argentino conversa todos os dias com os capitães de sua equipe para tentar ajudar na questão econômica, é que Gimnasia La Plata está considerando diminuir os salários dos jogadores.

Em Bella Vista, Maradona é acompanhado por seu sobrinho Jhony Espósito e um amigo disso, além do serviço. Entre os alimentos que ele mais gosta, peixe, além de ter feito pizza uma vez ou outra.

Para se manter ativo, Maradona se exercita em uma bicicleta ergométrica e a operação de joelhos o impede de se exercitar normalmente em casa.