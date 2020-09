O conselho de Casillas para qualquer profissão

Em sua apreesntação durante a 18ª edição do México Siglo XII em seu encontro anual na Fundação TELMEX Telcel no país asteca, Iker Casillas ofereceu uma bela reflexão para todos aqueles que desejam ter sucesso em suas respectivas profissões.

"As pessoas podem se lembrar mais de seus sucessos profissionais do que de todo o sacrifício que seus pais fizeram. Meu pai abandonou a faculdade de direito e minha mãe era um pouco mais preocupada em manter os pés no chão. Quando você é pequeno, você deve ter uns pais assim, que sabem incutir em você que nem tudo é tão fácil”, lembrou.

Apesar da carreira de sucesso, o ex-goleiro também passou por momentos difíceis: “Em tempos de crise é preciso ter algo de positivo, se reinventar analisar o que acontece. Me veio muito bem porque tinha 30 anos, acabava de ganhar uma Champions League e duas Ligas. Me ajudou a fazer uma pausa e a repensar a minha vida profissional, pois nem tudo será sempre fácil”.

E deixou uma reflexão final: “Dos treinadores que mais me marcaram, um é o Luis Aragonés, que me disse que não tinha que olhar para o treinador ou companheiro de equipe, que devia olhar para mim e ver como podia melhorar. Transferir para as pessoas que estão em seus escritórios, não para ver porque o patrão gosta mais de outro e não de mim, mas para fazer bem o seu trabalho e tentar ajudar as pessoas, e certamente você terá sua recompensa".