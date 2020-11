O conselho de Lukaku a Eriksen para render mais

Nessa quarta-feira dois companheiros de equipe se enfrentaram pela Liga das Nações, o belga Romelu Lukaku e o dinamarquês Christian Eriksen. Uma parceria que poderia estar sob ameaça.

Eriksen não vem tendo os minutos esperados na equipe de Conte e já pensa em uma saída na próxima janela de mercado para um lugar onde seja titular.

Lukaku, após a vitória da Bélgica, se mostrou disposto a ajudar o companheiro. "Eriksen tem todas as qualidades para se tornar um campeão, quero ajudá-lo", disse.

E o aconselhou: "Ele ainda tem muito trabalho a fazer com a língua. Se ele aprendesse italiano, tenho certeza que seria mais fácil, podendo se comunicar melhor com os companheiros e com o treinador, contribuindo mais para o trabalho em equipe".