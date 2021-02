O conselho do Shakhtar para a Atalanta enfrentar o Real Madrid

O Real Madrid visita a Atalanta nesta quarta-feira em um palco com lembranças tensas para Zidane. Não será um confronto fácil para os italianos, que poderão se espelhar no Shakhtar Donetsk.

Na fase de grupos desta edição da Champions League, o time ucraniano treinado por Luís Castro venceu o jogo de ida por 2 a 0 em casa e voltou a derrotar os espanhóis na volta, com placar de 3 a 2.

O treinador português respondeu ao jornal 'AS' sobre qual o segredo para derrotar o gigante de Madri: "Não há segredo, há filosofia de trabalho. No futebol, temos que analisar. Se você vai ao ataque, o Real Madrid vai matar você, então tínhamos que montar um jogo contrário para sair com equilíbrio e sentido".

"Nosso modelo está baseado em três pilares: respeito, coragem e compromisso. O Real Madrid já não está na minha cabeça porque me concentro no presente, mas foi importante para a gente. Veio justamente em um momento complicado e com muitos desfalques. Estávamos comprometidos e as coisas funcionaram bem. Os jogadores sabiam o que fazer", acrescentou.