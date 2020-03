"O contato é entre os jogadores, aí o risco é deles", diz governador do Rio

O coronavírus chegou ao Brasil! Em meio ao temor da propagação da doença, os Estados vão tomando algumas medidas. No Rio de Janeiro, o governador, Wilson Witzel, concedeu uma entrevista coletiva onde garantiu que o Campeonato Carioca não será suspenso, mas sim realizado com portões fechados.

No entanto, uma das frases do governador não caiu nada bem entre os atletas. "Não vai haver aglomeração com portões fechados. O contato é entre os jogadores, aí o risco é deles", disse Witzel.

Leandro Castán, capitão do Vasco da Gama, utilizou o Twitter para ironizar a fala do político. "Risco é nosso, grande resposta, grande governador. Obrigado pelo respeito com os atletas", escreveu Castán.

O Estado do Rio de Janeiro, até a manhã deste sábado, tinha 228 casos suspeitos e 19 confirmados de coronavírus.