O coronavírus pode deixar o Liverpool sem reforços

Enquanto a Premier League procura uma solução para poder retomar as atividades, as equipes vão pensando na próxima temporada.

Apesar dos rumores colocarem nomes como Timo Werner e Houssem Aouar na mira do clube 'red', é bem provável que Klopp não receba reforços.

De acordo com o 'Daily Mail', devido a crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus, o Liverpool não terá tantos ingressos como planejava no início da temporada.

Embora o clube demonstre certa saúde financeira, não fará esforços desnecessários e será bastante cauteloso, o que dá a entendear que os grandes nomes não desembarcarão em Anfield.