O COVID-19 complica a aposentadoria de Sergio Ramos no Real Madrid

A renovação de Sergio Ramos é uma das questões prioritárias a serem abordadas pelo Real Madrid no resto da temporada. É certo que o jogador já tem 35 anos, mas é evidente que ainda é o líder da defesa merengue.

Há um verdadeiro cabo de guerra entre as partes, com o jogador considerando que ainda precisa de um contrato espetacular e com o Real Madrid zelando pelos seus interesses e querendo lhe oferecer um bom negócio, mas talvez não aquele que ele espera.

O portal 'AS' salientou que a relação entre Florentino Pérez e Sergio Ramos é muito boa e que, portanto, não se pode duvidar que todas as partes buscam um acordo. Mas no Real Madrid, que gostaria que Ramos se aposentasse de branco, sabe que não poderá enfrentar uma oferta de outros grandes europeus.

A pandemia também causou perdas de milhões no Real Madrid, que também renovou o antigo Santiago Bernabéu. Por não ter feito contratações, as coisas não estão tão ruins como em outros clubes, mas isso não significa que o Real Madrid não tenha sofrido os efeitos da pandemia como todo mundo.

Segundo a mídia citada, o time merengue não vai entrar em um leilão por aquele que foi o melhor jogador da equipe junto com Benzema neste 2020. O clube quer que Ramos também faça um pequeno sacrifício para continuar jogando no time ou, por outro lado, poderia acontecer o mesmo que com Cristiano Ronaldo.

Agora quem decide parece ser o zagueiro que, aos 35 anos, deve decidir se quer continuar optando pela vitória ano após ano ou apostar em um último grande contrato antes de se aposentar fora da Espanha.