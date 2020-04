O COVID-19 freou a renovação de Benzema

Karim Benzema será jogador do Real Madrid, como mínimo, até 2022. O clube e o atlera já teriam chegado a um acordo que, apesar de não ser oficial, foi revelado pelo representante do francês.

De acordo com o 'Marca', o Real teria pensado em realizar uma grande cerimônia para anunciar a ampliação do contrato. No entanto, tudo foi paralisado devido a crise do coronavírus.

Assim, Benzema teria que esperar até que a situação se normalize e o anúncio oficial possa ser realizado. O agente do atleta, Karim Djaziri, revelou ao 'RMC Sport' que a renovação é de uma temporada mais.

Na atual temporada, o francês balançou as redes 19 vezes e deu nove assistências em 36 jogos oficiais pelo Real.