O craque de 20 anos que precisará escolher entre Inglaterra e Portugal

O jovem inglês Ángel Gomes, de raízes portuguesas, emergiu como um dos melhores jogadores do início da Liga Portuguesa ao serviço do Boavista, com gols e assistências que confirmam a brilhante carreira que manteve na base do Manchester United.

Aos 16 anos e 263 dias de idade, foi o jogador mais jovem da equipe inglesa a estrear na Premier em 21 de maio de 2017, após substituir Wayne Rooney, clube que chegou aos seis anos, já que seu pai, Gil Gomes, era um jogador de futebol profissional do Hendon.

Desde criança jogou nas categorias inferiores da Inglaterra e já chegou ao Sub-20. Portanto, devido à sua dupla nacionalidade, ainda pode decidir entre representar os ingleses ou optar pelo time em que joga seu ídolo Cristiano Ronaldo.

Gomes, de 20 anos, é um segundo potna com uma excelente classe e esta segunda-feira, com duas jogadas providenciais, decidiu o jogo entre Boavista e Benfica. Ele provocou um pênalti que ele mesmo cobrou e poucos minutos depois deu uma bela assistência de calcanhar para o hondurenho Elis marcar 2-0.

Ángel é um dos talentos do campeonato português, graças ao empréstimo do Lille francês para a Boavista e depois do bom início estará certamente na mira de Southgate e Fernando Santos, ainda mais quando o seu pai foi técnico do Sub-21 de Portugal.

Sobre o jogador do Sporting, Pedro Gonçalves 'Pote', vai ser mais fácil para Fernando Santos, já que o meia português se tornou o novo ídolo dos “leões”, com cinco golos em seis jogos, dois no encontro da rodada anterior contra o Tondela, onde o jogador de 22 anos voltou a exibir o seu talento de passe e finalização.

Este ano jogou duas vezes com os Sub-21 de 'las quinas' e se enquadra perfeitamente na filosofia de jogo da seleção portuguesa principal, que vê como um jovem marca o ritmo de jogo de um Sporting que sem levantar a voz é líder na Liga Portuguesa à frente de Benfica, Braga e Porto.