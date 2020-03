O curioso pedido de Cristiano a um torcedor que não parava de gravá-lo

A volta de Cristiano Ronaldo a Santiago Bernabéu alegou o coração de muitos 'merengues'. O ex-jogador do Real Madrid esteve presente no camarote para acompanhar de perto a vitória de Zidane no 'Clássico'.

Foi tanta agitação que a presença do português causou que muitos torcedores estavam mais preocupados com o atual jogador da Juventus de Turim do que com o jogo do ano na Espanha.

Uma das imagens mais curiosas que Cristiano deixou, além de sua comemoração no gol de Vinicius, foi divulgada pelo usuário akhil_sahni7 em sua conta do Instagram, na qual ele publicou um vídeo que ele próprio gravou do português.

Cristiano Ronaldo deu uma piscadinha para o torcedor do Real Madrid que o gravava durante a partida, justo antes de pedir que ele prestasse atenção no jogo e não nele.

O curioso gesto de CR7 pedindo que o torcedor estivesse atento ao 'Clásico' já deu a volta ao mundo, destacando a grande paciência ex-Madrid com os que continuam sendo seus fãs.