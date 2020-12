"O dérbi? Nos convém que o Atlético perca"

O Barcelona recebe o Levante neste domingo (21h00) e Ronald Koeman apareceu em coletiva de imprensa no Camp Nou, onde analisou o jogo e a atualidade 'culé'. Mas, além disse, ele acabou falando do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, em que confessou torcer contra o eterno rival para sonhar com a liderança.

"Podemos comentar outros jogos, mas primeiro temos que vencer o nosso. Se vencermos e vermos a classificação, é melhor que o Atlético perca para diminuirmos a distância, mas não devemos ficar obcecados pelo de fora. Temos de estar atentos ao nosso jogo", afirmou o holandês.

Quanto ao jogo contra o Levante, Koeman vê isso como uma vitória obrigatória: “É um jogo que jogamos em casa contra uma equipe que com certeza vem para nos pressionar. Temos que estar muito atentos à circulação da bola e estar abertos para encontrar espaços e criar oportunidades. É uma semana importante com três jogos em casa e a nossa situação é que temos de vencer os três”.

Da derrota para a Juventus, ele viu o lado bom: “Em geral temos que melhorar na defesa, mas não é algo que me deixa obcecado muito porque analisando os jogos e os onze gols sofridos na LaLiga, apenas três vêm pelo jogo. O resto são erros individuais, pênaltis, escanteios... Contra a Juve entramos mal no jogo e nos deixamos dominar. Mas depois de 0-2 fizemos um jogo muito bom e não podemos ficar obcecados com o resultado. O bom foi o jogo de Turim. Agora temos que estar mais focados nos detalhes do jogo".

“A equipe tem estado um pouco irregular ultimamente, mas chegar ao fundo seria muito pior do que nós. Temos que ser realistas, fizemos um grande jogo contra a Juve onde fomos superiores e o mesmo aconteceu conosco em casa. Temos que melhorar no detalhes. Se melhorarmos, vamos ganhar os jogos", acrescentou.

Nesse sentido, apostou no trabalho do Barça: “Somos a equipe que mais oportunidades gera e isso é graças ao sistema. Sem Ansu, sem Dembélé, sem gente na lateral é mais complicado. Gente como Pedri, Riqui, Coutinho, Messi, Griezmann precisam de espaço e temos de procurar o melhor para estes jogadores”.

"Eu não preciso que me apóiem"

"Não creio que seja um jogo fácil porque tudo depende de nós. Se estivermos bem e tivermos ritmo, poucas equipes conseguirão nos vencer em casa", continuou Ronald Koeman, que insistiu questionado porque a sua equipe não volta: " Quando as equipes avançam, fecham ainda mais, defendem com mais gente e as equipes aqui na Espanha sabem defender. Está cada vez mais complicado. Em todos os jogos criamos oportunidades. Assim que formos mais eficazes, viraremos esses jogos".

Sobre a sua situação no Barça, o holandês disse estar "à vontade": "Não estou satisfeito com a nossa atuação no campeonato, mas estamos trabalhando para tentar melhorar. A partir daí, depende do que acontecer em Janeiro com a questão do presidente. Até lá, procuramos tirar o máximo proveito da equipe, fazemos rotações com os jovens e se eles apoiarem estes jogadores... Não preciso ser apoiado, quando as grandes equipes não dão resultado, é culpa do treinador e eu assumo. Nesse sentido, não tenho problema".

Além disso, disse sentir o apoio do elenco: “Se sinto que não tem confiança da parte deles, não se consegue trabalhar. E não é assim. Eu trabalho confortável. Claro que estou chateado com o caminho que percorremos na LaLiga, mas trabalho para melhorar as coisas. É normal que depois dos últimos resultados tenhamos que dar a cara a tapa".

Continuando com isso, ele não acredita que suas críticas após as derrotas tenham sido ruins: "Eu sempre tento respeitar meus jogadores e apoiá-los. Também estamos em um nível onde se houver erros ou não estivermos bem, é preciso dizer com respeito. Eu não mato nenhum jogador neste clube. Se eu saio falando algo sobre um jogador, já falei com ele antes. Procuro sempre respeitar qualquer um desse time e se há coisas, conversamos um com o outro. Outro dia saiu algo do sistema, porque o vestiário quer jogar de forma diferente. Isso não é verdade, é mentira, porque converso com os jogadores todos os dias e eles não me disseram nada”.