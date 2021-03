O derby de Madri: um jogo para ser decidido nos últimos minutos?

Ninguém sabe o que pode acontecer no Atlético-Real Madrid. Ambas as equipes mostraram que são capazes de tudo.

Mas há algo em que os dois são muito semelhantes. Ambas as equipes Cholo e Zidane são especialistas em marcar nos minutos finais.

Os dados do BeSoccer Pro não deixam dúvidas. Real Madrid e Atlético de Madrid são as equipes que mais gols marcaram no último minuto do jogo.

Os homens de Zinedine Zidane gritaram "gol" aos 89' em seis ocasiões. Simeone fez isso apenas uma vez a menos, em cinco oportunidades.

Só o Valencia de Javi Gracia pode acompanhar o ritmo de merengues e 'colchoneros'. Os 'ches', assim como os 'rojiblancos', também comemoraram cinco gols nos minutos finais nesta temporada.

Confira abaixo a quantidade de gols marcados por equipe a cada 15 minutos de jogo

Há um desejo por derby. E é que, mais do que nunca, a LaLiga que está em jogo. Apenas cinco pontos separam o Atlético do Real Madrid neste momento, embora os 'colchoneros' tenham um jogo a menos.

Três pontos em jogo que podem decidir quem leva o título no final da temporad. E tudo parece indicar que a vitória pode ser conquistada por um ou outro a partir do minuto 89...