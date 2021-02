O desabafo de Neymar após mais uma lesão: "não sei até quando aguentarei"

Neymar está farto. Ao menos foi isso que deu a entender na sua última publicação nas redes sociais. O jogador utilizou o Instagram para desabafar após uma nova lesão, que o afastará dos gramados por algumas semanas.

"A tristeza é grande, a dor é imensa e o choro é constante. Mais uma vez pararei por um tempo de fazer o que eu mais amo na vida que é jogar futebol", escreveu o jogador.

"As vezes eu me sinto incomodado pelo meu estilo de jogo, por eu driblar e acabar apanhando constantemente, não sei se o problema sou eu ou que faço em campo.. isso realmente me entristece. Me deixa triste demais ter escutar de jogador, treinador, comentarista ou o caralho a 4 “ele tem que apanhar mesmo”, “cai cai”, “chorão”, “moleque”, “mimado” e etc ...", disparou.

"Sinceramente isso me entristece e não sei até quando aguentarei, eu só quero ser feliz jogando futebol. NADA MAIS", concluiu.