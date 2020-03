O desafio solidário de Pogba com a UNICEF contra o coronavírus

Durante as últimas semana, vários clubes e jogadores se uniram na luta contra a pandemia do coronavírus. E o último deles a entrar na onda foi Paul Pogba.

O meia do Manchester United pediu a colaboração por meio do Facebook para uma campanha de crowdfunding junto a UNICEF, com o objetivo de alcançar 30.000 euros.

Uma iniciativa que chega justamente no dia do seu aniversário. "O impacto de uma epidemia de grande escala, especialmente em crianças pobres e vulneráveis, pode ser imenso. UNICEF está ajudando a previnir a propagação do coronavírus proporcionando materiais médicos vitais, conversando com a comunidade e levando a cabo campanhas de prevenção", disse o jogador nas redes sociais.

Se o valor for alcançado, o jogador se comprometeu a duplicar com outros 60 mil euros do seu bolso, para atingir os 90.000 de ajuda para combater o COVID-19.