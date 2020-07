O desaparecimento de Arthur

Arthur voltou a treinar nesta segunda-feira com o Barcelona depois de não entrar na lista de Quique Setien na última rodada da liga. O jogador de futebol, que foi visto bocejando na arquibancada em um gesto repreensível durante o Barça-Osasuna, não voltou a jogar depois que sua partida para a Juventus foi tornada pública. Seus últimos minutos foram contra o Celta, quando já era de conhecimento público que ele estava saindo, mas, após sua viagem a Turim para assinar o contrato, ele não reapareceu devido às escalações de Setién.

"Só vou dizer que o jogador chegou ao treinamento e me disse que sentia desconforto no tornozelo", disse o técnico para argumentar sobre a ausência na última lista. Alguns problemas físicos que, no entanto, não foram endossados ​​pelos serviços médicos do clube: não havia nenhuma parte médica para relatar seu estado.

O brasileiro ainda pode voltar à dinâmica do clube antes da Liga dos Campeões, mas parece improvável que Setién o coloque de volta entre os convocados.

Sua desconexão pode até ser compreensível, mas contrasta com o profissionalismo com o qual Miralem Pjanic passou seus últimos meses na Juventus. O futuro craque do Barça continua jogando e até ajuda seus companheiros no time 'bianconero'.

Detalhes, diferenças, que deixam claro que Arthur nunca levou o Barcelona tão a sério quanto deveria. Resta saber se ele voltará a encontrar seu melhor futebol e um maior compromisso em Turim.