O desejo de Hazard entra em conflito com a prudência de Zidane

O Real Madrid enfrentará o Eibar em sua primeira partida após mais de três meses. Uma das novidades será Eden Hazard, que não era esperado após a lesão no pé.

Segundo o 'AS', o jogador belga quer ser titular no jogo de domingo em Valdebebas. Hazard, após a lesão, se recuperou totalmente e está pronto para enfrentar o desafio desde o início.

O atacante do Real Madrid se sente pronto. No entanto, o treinador tem receio e aposta na cautela com o jogador.

Zidane está ciente de que Hazard será muito importante nas partidas deste final de temporada. É por isso que ele quer evitar uma recaída do jogador por querer correr muito cedo.

A fonte citada lembra a outra vez que Hazard retornou após lesão. Depois de problemas musculares, Zidane deu a ele apenas 30 minutos em uma partida contra o PSG.

Há muitas vozes no vestiário do Real Madrid que elogiaram a recuperação de Hazard. Courtois garantiu que ficou surpreso "com o ritmo que tem" apesar de ter parado por tanto tempo.

Assim sendo, Hazard tem apenas quatro dias para convencer Zidane a colocá-lo nos onze iniciais do jogo contra o Eibar, uma decisão difícil para o técnico que quer colocá-lo de volta aos poucos.