O 'deslize' do Barça no Twitter que sugere Setién fora da equipe

Não há muito o que dizer nas redes sociais depois de ser eliminado por 2-8 nas quartas de final da Liga dos Campeões. Por isso, as redes sociais do Barcelona estiveram muito calmas depois do jogo e durante o sábado. No entanto, um detalhe na conta do Twitter revelou que Quique Setién pode ter sido condenado.

Mais do que o que foi compartilhado, tem a ver com o que não foi postado. Após o tweet anunciando o fim do jogo, houve apenas mais dois posts na 'timeline' do Barça: o vídeo das declarações de Gerard Piqué no 'Movistar +' e o subsequente do presidente, Josep María Bartomeu.

O surpreendente não foi que a forma de proceder não fosse habitual, mas sim que o treinador, Quique Setién, falou entre os dois, mas as suas palavras não foram postadas pelo Barça, que também se encontrava disponível no mesmo canal de TV. Nem no perfil em espanhol nem em nenhuma das outras sete línguas em que se atualizam as notícias do dia.

Em pleno caos e com o presidente anunciando que antes da partida já havia tomado decisões sobre o futuro, não pareceu apenas um detalhe ou algo involuntário que não publicaram as impressões do técnico, que pode estar vivendo suas últimas horas no Barça.

Agora na mesa está o nome de Mauricio Pochettino, mas sua escolha pode despertar algumas divisões internas na equipe.