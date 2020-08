O desprezo do Bayern filosofia do Borussia

As relações entre Bayern e Borussia Dortmund melhoraram nos últimos anos, mas Uli Hoeness lançou uma polêmcia em uma entrevista ao 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.

"Quando o Dortmund compra um jogador com muito talento e ele rende bem, percebe-se em poucos meses, dentro e fora do clube, que o atleta se torna um objeto para venda", disse o presidente.

"Como que vai interiorizar o DNA do clube 100% quando você sente que não é mais do que um objeto de venda? Aqui não existe isso. Contratamos jogadores para o Bayern e nunca com a intenção de fazer negócio com eles", completou.

O Bayern de Munique volta a campo no próximo sábado (08/08) onde encara o Chelsea pela partida de volta das oitavas da Champions League.