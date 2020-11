O destino quis que fosse a Alemanha outra vez

O destino quis que 'La Cartuja' fosse o palco do grande jogo que acontecerá na próxima terça-feira entre Espanha e Alemanha. Mais uma vez a seleção alemã, que já cruzou o caminho da seleção espanhola nos grandes torneios em diversas ocasiões.

Para a equipe de Luis Enrique só vale a vitória para se classificar para a próxima rodada da Liga das Nações. O empate e, claro, a derrota dariam a passagem aos de Joachim Löw, agora líderes do grupo.

Uma 'final' em outra Espanha-Alemanha. Um encontro que já experimentou grandes sensações nos últimos anos. Ainda com Löw no banco, a 'la Roja' foi campeã europeia contra a seleção alemã em 2008, naquela final que Fernando Torres decidiu pelo título.

Dois anos depois, na África do Sul e em uma Copa do Mundo inesquecível, a semifinal, por assim dizer, era mais uma final esperada para os dois países. Carles Puyol, num salto em que o tempo parou, decidiu o embate com o seu gol.

Ainda com Löw no banco alemão, na Liga das Nações e com uma Espanha completamente renovada, os protagonistas são outros, mas a luta é a mesma. Apenas um dos dois países chegará à 'FInal Four ' da competição europeia.