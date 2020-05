O dia em que nasceu a lenda chamada: Iniesta

Muito tem sido e será escrito sobre o Chelsea-Barcelona na Liga dos Campeões da temporada 2008-09. Um confronto icônico, de emoções conflitantes, que recompensou o futebol de toque do Barça contra o contra-ataque 'blue' e que o fez precisamente na maioria dos britânicos da sorte, a bola ficou na área no último suspiro.

Naquele dia, quarta-feira, como neste 2020, Andrés Iniesta conquistou um lugar entre as lendas do Barcelona com um belo chute para a equipe Petr Cech, quando os 'culés' já estavam eliminados e o triplete, que mais tarde foi 'sextete', desapareceu na atmosfera sempre impressionante do Stamford Bridge.

A eliminatória chegou a esse jogo extremamente equilibrada. O Barcelona, ​​um grande favorito, não conseguiu derrotar o Chelsea na partida de ida em um confronto que já era bastante controverso em Barcelona, ​​apesar de tudo ter empalidecido com a volta.

Pep Guardiola e sua família viajaram para a Inglaterra com a lição aprendida com o que aconteceu apenas um ano antes, com um chefe diferente e alguns rostos familiares, na semifinal contra o Manchester United. Também 0-0 na ida, também um gol precoce no início... mas o resultado final diferente.

Iniesta e Ovrebo

O confronto de 2009 tem a tremenda peculiaridade de colocar 'culés' e antis de acordo. Alguns acreditam que a lenda do melhor time da história começou lá; os outros, que era uma tremenda farsa.

E é que a luta, além do golaço de Essien e da resposta fulminante de Iniesta, ficou na retina do torcedor árbitro Tom Henning Ovrebo.

O norueguês se tornou o protagonista do jogo devido a suas decisões controversas e sua maneira particular de se expressar em campo. Mas... sua arbitragem foi tão escandalosa ou foi a hora de transformá-la em um mito?

O árbitro expulsou no segundo tempo Abidal por um leve agarrão em Anelka. Esse cartão vermelho foi merecido quando Yaya Touré já vinha chegando na cobertura e o contato era quase inexistente?

Essa ação obrigou o Barça a se esforçar ainda mais e buscar mais espaços, que foram usados ​​por Drogba e pelo atacante francês no contra-ataque. Até cinco pênaltis foram pedidos pelos 'blues', que exibiam um claro estado de superexcitação durante o confronto.

O primeiro, ainda no primeiro tempo, foi disputado por Dani Alves e Malouda, que caiu assim que pisou na área do Barça. Uma mão de Piqué no segundo tempo parecia mais clara e a entrada de Abidal em Anelka foi extremamente duvidosa, enquanto Drogba e Anelka fizeram outras duas ações contra o Yaya Touré que não mereciam ser punidas com uma penalidade máxima.

O chute final de Ballack, que resvalou no braço de Eto'o depois de acertá-lo pelo lado, acabou indo em direção a um homem do Chelsea que se sentiu enganado naquele dia. Um show de indignação e raiva desencadeado pelo golaço de um Andrés Iniesta que naquele dia começou uma lenda que terminaria de ser modelada pouco mais de um ano depois na África do Sul.