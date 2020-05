"O dia em que Cristiano se aposentar será um dia triste", diz Bernardo Silva

Bernardo Silva vem ganhando cada vez mais destaque no cenário internacional com belas atuações e títulos com o Manchester City de Pep Guardiola.

O jogador português concedeu uma entrevista ao 'Esporte Interativo', na qual falou sobre City, Seleção e o atual momento em que vivemos.

"Há clubes que têm mais força na comunicação. Recentemente, falei com De Bruyne, David Silva e Agüero sobre não terem estado na luta pela Bola de Ouro. Os prêmios coletivos são mais importantes, mas os individuais são importantes e deveriam ter sido reconhecidos', disse o meia.

Companheiro de Cristiano na Seleção e grande admirador do craque da Juventus, Bernardo reconheceu que o luso é insubstituível.

"O dia em que Cristiano se aposentar será um dia triste, não preciso nem dizer o porquê. É um jogador impossível de substituir. Mas Portugal tem uma geração muito forte, é uma geração que tem tudo para continuar bem. Ele é insubstituível, mas vamos continuar após isso", declarou.

Por fim, o homem de confiança de Guardiola falou sobre a pandemia do coronavírus, que paralisou o mundo do futebol.

"O mais importante é a saúde das pessoas. Os governos têm a capacidade de decidir o que é melhor para as pessoas. Sinto falta, mas vamos acatar ordens. O que for melhor, faremos", concluiu.