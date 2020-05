O dia em que Gayà disse "não" ao Real Madrid

O Real Madrid olhou para um dos laterais do futuro em 2015 para incorporá-lo em sua equipe. Foi José Luis Gayà, que até recebeu a proposta da equipe merengue.

Cinco anos depois, o ala do Valencia garantiu que rejeitou a oferta da equipe do Real e permaneceu como 'che'. "No final, é uma honra que um time como o Real tenha vindo atrás de mim", ele retrucou.

"Era uma época em que eu tinha começado, era praticamente o meu primeiro ano, eu tinha 20 jogos na Primeira Divisão quando tudo aconteceu", acrescentou o ala em 'Vamos'.

Gayà explicou o motivo de sua decisão. "A realidade é que havia interesse, mas pensei que eu ainda era jovem e decidi continuar apostando no Valencia, porque é minha casa, continuar crescendo como jogador e acho que me saí bem", ele assinou.

O jogador 'che' foi questionado sobre a renovação de Ferran Torres. "Não sei, não estou envolvido nessa negociação, mas é verdade que toda essa questão me pareceu muito longa e é uma situação semelhante. Não falei porque não acho que em uma renovação o melhor a fazer é começar a falar disso. Você tem que respeitar essa decisão, eu vivi isso e, no final, ficou claro que queria continuar em Valência e não sei, não estou na cabeça de Ferran, mas espero que ele continue conosco por muitos anos", confessou.

Gayà acredita que a LaLiga deve terminar em campo, embora sob certas condições. "O que está claro é que segurança e saúde estão em primeiro lugar nesta situação. No final, faremos o que o Ministério da Saúde disser. A LaLiga pode dizer o que quer, mas se o Ministério não der o 'ok', ela não voltará a ser jogada. Seria a coisa mais justa, há muitas coisas em jogo ", concluiu o lateral.