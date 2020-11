O dia em que Guardiola decidiu não ir treinar o Bayern

Ninguém duvida dos métodos de um Pep Guardiola, um dos melhores técnicos do planeta há mais de uma década. O de Santpedor teve um momento de quase obsessão até chegar onde chegou.

De acordo com 'The Athletic', em sua passagem pelo Bayern de Munique, o treinador até deixou de ir a um treinamento e deixou seus assistentes a cargo porque queria continuar estudando os métodos de um treinador rival.

Guardiola ficou obcecado por Rui Vitória, a quem comparou no plano defensivo com Arrigo Sacchi, outro técnico muito valorizado pelo catalão.

Tudo aconteceu na prévia das quartas de final da temporada 2015/16, onde os bávaros acabaram vencendo. Pep ficou 12 dias trancado no escritório e assistiu a dez jogos do Benfica.

Após sua análise, que incluiu a falta mencionada em um dos treinos do Bayern, Pep preparou um vídeo de 45 minutos para seus jogadores.

O mata-mata, apesar do fato de os alemães terem vencido, foi difícil. Vidal deu a vitória no 1 a 0 em casa e, em Portugal, houve empate com gols de Vidal e Müller, enquanto os portugueses marcaram com Raúl Jiménez e Talisca.