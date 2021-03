O dia em que Haaland deixou Sergio Ramos no chão

Erling Haaland é um dos atacantes do momento. O futebol europeu está completamente alucinado com o desempenho do goleador de apenas 20 anos.

Entre os interessados está o Real Madrid, que já conhece muito bem o potencial do norueguês, principalmente Sergio Ramos, que ficou no chão depois de dividir com Haaland.

Esse jagada aconteceu no dia 7 de agosto de 2019 em um amistoso entre Salzburg e Real, quando Haaland ainda defendia as cores do conjunto austríaco.

O 'merengues' venceram por 1 a 0 graças a um gol marcado por Eden Hazard, mas o capitão Sergio Ramos foi quem sofreu com os duelos com Haaland, que na época tinha apenas 18 anos.