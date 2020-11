O dia em que Karius defendeu as cores do Manchester City

Aos 27 anos, Karius está enfrentando uma nova etapa em sua carreira no Union Berlin. O alemão decidiu voltar ao seu país depois de sua desastrosa fase emprestado ao Besiktas, onde novamente cometeu erros muito bobos.

Sua ridícula atuação na final da Champions League contra o Real Madrid em 2018 marcou um antes e um depois em sua vida, já que ele deixou de ser o melhor do Liverpool para ser praticamente o pior.

Klopp não o quis e o goleiro foi para a Turquia, apenas para voltar e ter que sair novamente. Desde aquela noite fatídica não tem sido o mesmo e pensava que o Union Berlin o ajudaria a dar a volta por cima, mas não foi nada assim.

Ele fez sua estreia em uma partida não oficial, no amistoso contra o Hannover 96, no dia 8 de outubro de 2020. Mais uma vez, Karius passa por um momento ruim, mas nem sempre foi assim.

Vamos nos lembrar do dia em que o alemão esteve no Manchester City quando tinha apenas 16 anos. Sua primeira experiência na Inglaterra foi na equipe 'citizen', algo que talvez muitos não sabiam.

Olheiros da equipe 'sky blue' o descobriram na Alemanha e ele entrou com prazer na academia da equipe inglesa (2009). “Joguei com Sub-18 e Sub-21, e treinava todos os dias com o time principal, com Joe Hart, que era um grande cara e me ajudou muito naquela época. Ele foi um grande modelo a ser seguido”, disse ele aos microfones do 'Sky Sports'.

O alemão queria ser regular com os mais velhos, mas viu que não era possível: "Era muito difícil para um jovem jogador, especialmente como goleiro, por isso pensei que teria de ir para um clube mais pequeno".

O City acabou emprestando o jogador ao Mainz 05 (2011), onde estava Thomas Tuchel, e no final a equipe alemã o contratou. Karius passou apenas dois anos na equipe 'sky blue' e nunca conseguiu fazer a sua estreia na equipa principal, mesmo com o clube o ajudando em tudo.