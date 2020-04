Há 10 anos, Mourinho calou o Camp Nou

Já se passaram 10 anos desde que José Mourinho evitou que o Barcelona de Pep Guardiola chegasse a mais uma final da Liga dos Campeões. A Inter de Milão, dirigida pelo português, sobreviveu à pressão imposta pelos catalães e se classificou para a finalíssima do torneio europeu.

Deve-se lembrar que o Barcelona era a referência máxima do futebol mundial naquele momento. O time catalão era recheado de estrelas, como Victor Valdés, Xavi, Ibrahimovic e, claro, Messi, que na época era o melhor jogador do mundo e hoje, ainda melhor do mundo, é o grande sonho da Inter.

Para conseguir a classificação, o Barça deveria fazer uma grande "remontada", já que havia perdido o primeiro jogo das semifinais por 3 a 1. Mas, para isso, tinham que superar o time que tinha Júlio César, Lúcio, Zanetti, Eto'o, Sneijder e outros grandes jogadores. Com a vantagem, já era de se esperar uma Inter muito defensiva no Camp Nou.

Porém, a Inter praticamente abdicou de atacar o Barcelona antes dos 30 minutos de jogo. Aos 28, o volante Thiago Motta foi expulso e, a partir daquele momento, o time italiano passou a se dedicar em se defender das investidas blaugranas.

Mourinho, que afirmou que Ronaldo foi melhor que Cristiano Ronaldo e Messi, surpreendeu a todos quando realocou Samuel Eto'o do ataque para a lateral direita, obrigando o camaronês a marcar Messi e Pedro. A decisão deixou todos em choque mas a explicação é simples: o treinador português precisava da velocidade e intensidade do atacante, mas não no ataque e sim para ajudar na defesa.

O Barcelona demorou para conseguir se colocar em uma posição favorável no jogo. O único gol da partida saiu somente aos 38 minutos do segundo tempo, com Gerard Piqué. Os catalães, porém, precisavam de, pelo menos, 2 a 0 para se classificar.

Apoio não faltou ao Barça vindo das arquibancadas do Camp Nou. E o segundo gol veio. Bojan recebeu de Yaya Touré, o mesmo que negociou com o Botafogo, na área e mandou para o fundo do gol, mas a arbitragem anulou o lance, alegando um toque de mão do marfinense no início da jogada.

Com o fim do jogo, teve fim também o sonho do Barça disputar a grande final da Liga dos Campeões no Santiago Bernabéu e, possivelmente, conquistar o título no estádio do maior rival. Mourinho e seus comandandos fizeram muita festa no gramado do Camp Nou.

Nada felizes com a comemoração do rival, o Barça ligou o sistema de irrigação do gramado ainda com os jogadores da Inter celebrando a vitória. Mas nem isso parecia incomodar o time italiano.