O dia em que os jogadores pediram para Zidane parar de fazer tantas alterações

Os jogadores do Real Madrid pediram diretamente a Zinedine Zidane que não fizesse tantas alterações em seus XI? O técnico do Nantes, Raymond Domenech, confirmou em coletiva de imprensa antes da partida da Ligue 1 contra o Lens, explicando que ele também quer seguir essa linha.

“Comecei com uma ideia básica. Não gosto e nem os jogadores quando as coisas mudam muito e aí me lembrei do Real com Zidane. Os jogadores foram vê-lo para lhe dizer que deixasse de fazer tantas alterações. Zidane ouviu e eles tiveram uma série de bons resultados de tal modo", disse ele.

Certamente, o treinador merengue está com vários jogadores fixos há cerca de quatro anos. Sete dos que participaram das finais da Liga dos Campeões de 2017 e 2018 estão tendo grande importância em seu esquema atual. É a política que Raymond vê com bons olhos.

De fato, nas duas partidas que Domenech liderou o Nantes, ele mudou apenas duas peças de seus XI para o segundo. Os resultados, dois empates, não lhe dão muito crédito no momento, embora ainda seja cedo para avaliar seu efeito.