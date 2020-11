O dia em que Peter Crouch quase brigou com o jogador do Real Madrid

Peter Crouch é uma figura única do futebol inglês. Com mais de 700 jogos, todos eles no Reino Unido, o ex-jogador disputou duas temporadas pelo Tottenham, na época em que enfrentou o Real Madrid na Champions e quase brigou com jogador madridista.

Na Champions de 2011, o time inglês enfrentou o Real Madrid nas quartas de final e Crouch acabou sendo expulso em apenas 15 minutos ao receber dois cartões amarelos. O primeiro ele reconhece que justo, mas o segundo não.

“Eu tenho uma pequena desculpa quando se trata dos cartões. No primeiro eu fui com muita vontade para desarmar Sergio Ramos”, disse o ex-jogador em declarações ao podcast 'From The Horse´s'.

“No segundo, fui bloquear o Marcelo na linha lateral e dei um carrinho, mas não toquei nele. Ele deu um pulo no ar e rolou. Há um ângulo de câmera onde você pode ver que ele olha para o árbitro e comemora quando o cartão vermelho sai, então ele pula de novo”, revelou.

Crouch ficou tão irritado que quis tirar satisfações com o brasieliro. “Eu nunca quis socar ninguém mais na minha vida! Para eles, isso foi visto como uma vitória. Ganharam o jogo e me enganaram. Eu fui ingênuo por cair nisso”, disse.

“O vestiário fica embaixo do estádio e dá para ouvir a torcida. Estou sentado lá com uma toalha sobre a cabeça, ouvindo os gols e pensando: ‘é minha culpa’. Esse foi um ponto baixo e um grande arrependimento", completou.