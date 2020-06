O dia que Messi chorou no Sánchez-Pizjuán

Leo Messi voltou com tudo após a parada provocada pela pandemia do coronavírus e quer levar o Barcelona a outro título da Liga. Em mais um desafio nesse caminho, hoje encara o Sevilla, no Sánchez-Pizjuán.

O Sevilla é uma das vítimas preferidas do astro argentino, ao qual marcou 37 gols em 38 jogos. Na ida do Campeonato Espanhol, por exemplo, o argentino fechou a goleada por 4 a 0.

Em 23 de fevereiro de 2019, Messi marcou um 'hat trick' na rodada 25 de LaLiga, mas nem tudo é só alegria. Também existiram alguns momentos de tristeza, como relembrou o diário 'AS'.

Em 2010, depois do Barça conquistar o 'sextete' com Pep Guardiola no comando, acabou sendo eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei.

Na ida, o Sevilla ganhou por 2 a 1 com gols de Capel e Negredo, já na volta quem marcou foi Xavi, mas o 1 a 0 não foi suficiente para o conjunto catalão.

Messi chorou no vestiário, mesmo depois de ter tocado o ponto alto da sua carreira. O Sánchez-Pizjuán é um dos estádios em que o argentino mais sofreu e aproveitou.