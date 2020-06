O dilema de Zidane com Hazard

Hazard passou por uma cirurgia em 5 de março, dias antes do estado de alarme ser decretado na Espanha. O belga não joga desde 22 de fevereiro, um pouco mais do que o resto de seus companheiros de equipe, mas pode retornar ao mesmo tempo.

O atacante levou a recuperação ao pé da letra e continuou a avançar como se fosse jogar a Eurocopa. A paralisação e o retorno da competição nacional não mudaram seus planos e seu objetivo passou a ser decisivo na reta final. O Real vai lutar pela LaLiga e pela Liga dos Campeões e o Real Madrid e Zidane estão animados com o retorno.

Hazard voltou ao CT com um ótimo físico, apesar de brincar com o sofrimento ao atravessar a cozinha de sua casa no confinamento e surpreendeu o técnico francês, algo que ele continua fazendo nos treinos. Quinta-feira passada, Eden mostrou que já tem ritmo para jogar desde o primeiro minuto. Ele até recebeu aplausos.

O Real Madrid está focado no duelo com o Eibar no domingo, 14 de junho. Com Hazard, Zidane tem um dilema, e é se deve colocar sua grande estrela nos onze iniciais ou não.

O jogador de futebol vai querer começar a partir do primeiro minuto, então caberá apenas a 'Zizou' decidir. Enquanto isso, Hazard notou a evolução quase um mês depois de dizer que precisava de "mais trabalho físico e mais bola" para se recuperar.

E é que outro motivo convincente será o desejo de terminar a temporada deixando um bom gosto na boca de todos e melhorando os números, especialmente alguns dados pouco atraentes devido a lesões. 15 jogos, 14 titularidades, um gol e duas assistências são os dados de um Hazard ansioso para proporcionar ao Real uma tarde ou noite de glória após a paralisação.

Nas últimas horas, Roberto Martínez salientou o desejo de ver Hazard ao falar ao portal 'BeinSports': "Eden será um dos melhores. Se ele voltar ao nível em que estava quando se lesionou contra o PSG, será o melhor para o Real Madrid. Ele está no melhor momento de sua carreira e tenho certeza de que terá sucesso no Real Madrid. Ele é o melhor jogador em que o Real pode construir um projeto".