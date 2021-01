"O dinheiro da Superliga iria para os jogadores, não para os clubes"

A Superliga Europeia está gradualmente vindo à luz. Essa competição, que ainda não foi criada, pode abalar o mundo do futebol e a FIFA teve de lançar um comunicado de alerta.

Em meio a tanta guerra, um advogado especialista em direito do futebol falou com o 'AS' sobre a batalha entre os clubes e o órgão que governa o futebol mundial.

"Se a FIFA impedisse os jogadores que fazem parte da Superliga de jogar na Copa do Mundo, a Copa do Mundo perderia todo o seu significado. A FIFA atiraria pedras em seu próprio teto. É claro que os melhores jogadores do mundo estariam na Superliga", Toni Roca começou falando em seu discurso.

Aqui a questão está no dinheiro que as equipes iriam embolsar: “Esse dinheiro vai para os de sempre, para os jogadores e para os agentes. Os clubes não vão ficar mais ricos, os que vão ficar são os jogadores. Vai haver uma inflação brutal de seus salários".

“Se o Real Madrid receber 500 milhões vai pagar salários no valor de 450, se receber 3 bilhões vai pagar salários no valor de 2,8 bilhões. O Real não está em momento de distribuir os lucros, é hora de investir em jogadores melhores para ganhar a Superliga”, acrescentou.

Por outro lado, Toni Roca fez uma comparação com a NBA. "Na Superliga haveria igualdade, ao estilo da NBA, mas nas competições nacionais a diferença seria abismal, ainda maior do que agora", retrucou.

Por fim, o advogado, que afirmou que os jogadores vão perder porque vão disputar mais partidas, acredita que haverá uma Superliga. "Não sei quando, mas acho que vamos acabar vendo", concluiu.