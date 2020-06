O discurso de Klopp que todos deveriam aplicar no mercado

Nas últimas semanas, várias notícias sobre transferências cercaram o Liverpool. A de Werner, acima de todas as outras. No entanto, de acordo com seu treinador, Jürgen Klopp, não é hora de pensar em desembolsos por ninguém.

"Existem muitos bons jogadores neste planeta. Timo Werner é um ótimo jogador, Kai Havertz é um ótimo jogador, mas eles precisam ter o tempo e a oportunidade certos. Seis, sete semanas atrás, não sabíamos se poderíamos jogar novamente este ano. Agimos como se tudo já estivesse resolvido e não está nada resolvido", afirmou ele em 'Sky Germany'.

Para o treinador 'red', esse momento de grandes avanços deve ser vivido com cautela: "Usamos essa pequena brecha que nos deixou para jogar futebol novamente. Para todo o resto, precisamos ver o momento em que isso acontece. Não podemos fingir agora que tudo ficará bem no futuro".

Klopp se surpreenderia ao ver notícias das ofertas de clubes a jogadores quando as entidades estão deficitárias hoje em dia. "Há todo tipo de boato na Inglaterra sobre quem o Manchester United e o Chelsea vão contratar... Está tudo bem quieto aqui por enquanto, acho que posso dizer isso com certeza. No momento, todos os clubes estão perdendo sem público, provavelmente não conseguiremos vender ingressos no próximo ano. Pelo menos talvez nos primeiros 10 ou 15 jogos", afirmou.