O divertido vídeo do Real Madrid para desejar um Feliz Natal

O Real Madrid publicou um curto vídeo por meio de sua página oficial da desejar um Feliz Natal de uma maneira simpática, como já vem sendo habitual. Desta vez não vimos os jogadores falando, mas realizando outros tipos de interações.

No vídeo aparecem todas as seções do clube merengue: a primeira equipe masculina, feminina, equipe de basquete e categoria de base.

Também aparece como protagonista o brasileiro Roberto Carlos, que chega ao Centro de Treinamento para desejar Boas Festas. Também podemos ver Varane e Casemiro colocando enfeites na árvore de natal, Kroos, Llull, Felipe Reyes, Rudy Fernández, Thaisa, Ivana, Aurelie Kaci, entre outros.