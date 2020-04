O dobro ou nada

Que Marc-André ter Stegen é um dos melhores goleiros do mundo não se pode duvidar. Além disso, o alemão é um dos pilares dentro e fora de campo e o clube quer a sua renovação.

Mas, de acordo com o diário 'Sport', as duas partes ainda estão distantes de um acordo. As pretensões financeiras do alemão elevariam o seu salário ao dobro do que recebe agora.

A citada fonte afirma que o clube e o goleiro se reuniram ao menos cinco vezes. O Barcelona sabe que ele merece um aumento, mas a crise do coronavírus e a alta folha do clube não permitem loucuras.

Ter Stegen encara tudo com tranquilidade, enquanto o clube respira aliviado pela renovação de Manuel Neuer com o Bayern. Um rival a menos por Ter Stegen.