O drama da Juventus com o adeus de Cristiano Ronaldo

A chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus foi um verdadeiro boom para a equipe italiana. Não em campo, onde a Juve não tinha rival na Itália há muito tempo, mas no setor econômico.

CR7 acertou em cheio na 'Vecchia Signora' e, como uma grande estrela da Nike que é, ajudou a equipe a ter um contrato melhor com a Adidas.

Já se sabe, as duas grandes marcas têm suas estrelas no Barça - Messi - e Juventus e aproveitam para tirar o máximo proveito da imagem de ambas as lendas com a sua camisa e não com o da marca que as patrocina.

Leonardo deu o alarme na Juventus esta semana, garantindo que a contratação de Cristiano Ronaldo esteja sempre em discussão no PSG.

O 'Daily Mail' investigou o impacto econômico que a equipe transalpina teria de enfrentar se CR7 saísse e garantiu que o contrato anual da Adidas (57 milhões de euros) ou o contrato de dez anos com a Allianz (100 milhões de euros) poderiam ser afetados.

A equipe que quiser contratar os portugueses terá de encarar seus 31 milhões de euros anuais de salário, mas, por outro lado, irá rentabilizar grande parte disso através do que Cristiano gera fora de campo.

De qualquer forma, não só em campo a equipe 'bianconero' teria problemas. Já se viu contra o Barcelona que, quando a estrela não está presente, o nível da equipe cai significativamente.

Parece que a Juventus está hipotecando seu time para manter Cristiano Ronaldo e recusou qualquer chance de renovação. Algo semelhante ao que aconteceu no Barça, onde, com a chegada de Pedri, Trincão e Dest, parece que aprenderam a lição.