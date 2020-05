O drama de Eriksen: do Tottenham a viver no centro de treinamento da Inter

Havia muitos grandes clubes na Europa que tentaram contratar Eriksen, incluindo o Real Madrid. A Inter acabou pagando cerca de 20 milhões de euros por um jogador que esteve mais no banco do que na grama.

Conte acabou sem confiar nele e até a paralisação jogou apenas 348 minutos, o que é traduzido em oito jogos e apenas três como titular. Os dados não convidam à comemoração, principalmente porque ele é um jogador que desembarcou em Milão depois de ser um jogador importante na Premier e no Tottenham.

A temporada de Eriksen será inesquecível e ele terá que pensar na próxima para ganhar um lugar e contribuir com tudo o que se espera dele. O pior é que a pandemia apenas piorou sua situação.

Eriksen estava morando em um hotel na Lombardia quando teve que fazer as malas porque a crise da saúde obrigou o hotel a fechar, então a Inter tentou encontrar um lugar para ele passar o confinamento.

Eriksen pôde ir à casa de Lukaku e acabou optando por morar no centro de treinamento do clube italiano ao lado de outros funcionários. "Acabei ficando no centro do clube com um chef e cinco funcionários que optaram por se colocarem em quarentena para proteger seus amigos e famílias", disse ele ao 'The Sun'.

O dinamarquês não escolheu ir morar com seus companheiros porque não queria incomodar suas famílias e não queria dormir mais de duas semanas em um sofá.

Para piorar a situação, até a polícia parou Eriksen e o jogador teve que se explicar. "Uma patrulha me parou em Milão. Com meu italiano ruim, tive que explicar o que ia fazer e mostrar os documentos", disse ele ao jornal dinamarquês 'Jyllands-Posten' em uma entrevista.