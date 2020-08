O duplo duelo entre Neuer e Ter Stegen: a Champions e a Alemanha

O confronto desta sexta-feira entre o Bayern e o Barcelona pelas quartas de final da Champions League será, ao mesmo tempo, uma extensão do duelo entre os goleiros Marc-André ter Stegen e Manuel Neuer pela titularidade na Seleção Alemã.

"Os dois fazem parte de um grupo altamente exclusivo dos melhores do mundo", disse o treinador de goleiros da Alemanha, Andreas Köpke.

“Na seleção temos que nos contentar em ter dois goleiros, embora não seja possível ser justo com os dois na hora de dividir os minutos”, acrescentou.

Na atual constelação da seleção, Neuer, de 34 anos, é o titular e Ter Stegen, seis anos mais jovem, o aspirante e o candidato à sucessão.

As vitórias em Barcelona deram a Ter Stegen argumentos para formular demandas, mas as listras de Neuer pesam muito e nem mesmo a longa lesão antes da Copa do Mundo de 2028 poderia impedi-lo de titular.

Köpke sabe quais são as lutas pelo gol na seleção nacional. Ele mesmo teve que se resignar para ver como o então técnico Berti Vogts apostou em Bodo Ilgner na Copa do Mundo de 94.

Mais tarde, quando Köpke começou, ele teve que suportar a pressão de um jovem talentoso chamado Oliver Kahn. Posteriormente, Köpke integrou a equipe técnica que, antes da Copa do Mundo de 2006, informou Kahn que o titular seria Jens Lehmann.

No entanto, no que diz respeito a todos aqueles duelos antigos, há uma diferença: Neuer tem um estatuto na Alemanha que nenhum dos seus antecessores tinha e que Ter Stegen, a nível de clube, acumula sucessos que os anteriores candidatos não tinham.

O jogo desta sexta-feira não vai decidir a luta pela titularidade na seleção. Mas muitos olhos na Alemanha estarão voltados para o desempenho dos dois goleiros. Cada um tem uma Liga dos Campeões em seu registro. Para um dos dois, este pode ser o segundo.