O duro anúncio do Leganés: sem torcida, não é futebol

A LaLiga anunciou através de uma declaração oficial que as próximas duas rodadas da Primeira Divisão do Espanhol serão realizadas com os portões fechados devido ao risco de contágio de coronavírus.

O COVID-19 continua causando impactos no futebol mundial: estádios continuam fechados ao público, jogos são adiados, competições suspensas...

Algumas equipes da LaLiga também pediram o adiamento dessas duas rodadas, pois entendem que essas partidas não devem ser disputadas se não houver torcida nas arquibancadas.

Assim foi anunciado pelo Leganés, que colocou uma mensagem em suas redes sociais, na qual ele não anunciou nada para o próximo jogo contra o Valladolid. "Nada a declarar. Sem torcida, não é futebol", diz a frase.