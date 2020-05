O duro caminho de Van Dijk até o sucesso

No futebol, ninguém dá nada de graça. Tornar-se um profissional não é algo ao alcance de todos, e Van Dijk sabe disso melhor do que ninguém. Como muitos outros adolescentes, a fortaleza do Liverpool de hoje teve que combinar seu sonho com empregos mal remunerados.

Ele revelou isso em uma entrevista com 'Sky Sports'. "Foi um bom caminho até agora que me levou onde estou hoje, tudo acontece por uma razão", começou o zagueiro holandês.

"É algo que deve inspirar muitos jovens jogadores que não têm os atributos daqueles que jogam no mais alto nível desde os 16 anos", continuou ele.

A sua carreira levou-o a ser Campeão da Champions, MVP do ano pela UEFA e finalista da Bola de Ouro. Tudo começou em Groningen, na Holanda.

Lá, aos 16 anos, ele combinou o treinamento na equipe local, o Groningen, com trabalhos mal pagos para adolescentes. No seu caso, lavador de pratos. Depois vieram o Celtic, Southampton e, finalmente, o Liverpool.

"Antes de tomar a decisão de escolher o Liverpool, examinei todos os aspectos dos clubes: a maneira de jogar, os companheiros de equipe e o futuro. A cidade, os torcedores. Tudo tem que ser uma parte importante para ingressar em um clube", explicou. .

Ele não se arrepende da decisão, apesar de ter conseguido desembarcar no City. "Acho que o Liverpool, no momento em que tomei a decisão, era a escolha certa", disse Van Dijk.

"Obviamente, chegar à final da Liga dos Campeões nos meus primeiros meses foi uma grande vantagem e me ajudou muito no meu desenvolvimento", acrescentou o holandês a esse respeito, para terminar.