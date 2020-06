O duro treinamento de Cavani na roça

Curioso treinamento realizado por Cavani na sua casa. O jogador trocou a bola pela enxada e foi trabalhar na roça.

Em um vídeo compartilhado pelo uruguaio, ele aparece cortando mato na sua fazenda com a seguinte legenda: "Trabalhando abdominais oblíquos". Uma atividade intensa

O atacante vive as suas últimas semanas como jogador do PSG. O jornal 'Le Parisien assegurou que o clube não irá renovar o seu contrato e estará livre para assinar com qualquer equipe.