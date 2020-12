O instável rendimento de Camavinga começa a ser questionado

Seja como for, já faz um tempo que Eduardo Camavinga não é quem era antes. O jovem de 18 anos parece uma sombra daquele que maravilhou o Rennes na temporada passada e as críticas ao seu futebol já são evidentes.

Não é a única verdade amarga para um jogador que viu como era do conhecimento público que ele queria mudar seu agente. Embora o mais midiático seja uma guera de agentes, a ideia do pai do jogador, segundo o 'AS', é ser aconselhado por um advogado e negociar ele mesmo os futuros contratos do próprio jogador.

Tudo foi descoberto na França há poucos dias e nas palavras do diretor esportivo de Rennes, Florian Maurice. A família Camavinga não está satisfeita com o acordo alcançado por Moussa Sissoko, atual representante do jogador, na última renovação e todas as partes começaram a trabalhar com o jogador.

Os grandes agentes, mesmo ainda não representando o jovem meia, estão em contato com as melhores equipes europeias para vender à família um interessante pré-acordo que os fará decidir pelos seus serviços.

Mas também o próprio Sissoko pode estar focado em aproximá-lo de outro clube para mostrar à família do jogador que ele pode negociar com a elite.

No meio de tudo isso estão Rennes e Eduardo Camavinga, a quem todo esse barulho parece ter desconcentrado totalmente. Sempre de acordo com o 'AS', as expectativas da equipa do norte da França teriam caído de 80 milhões de euros para 50 milhões. O seu mau momento pode ser a melhor desculpa para uma importante equipe o levar a um preço baixo, mas também fala mal de tudo que rodeia o jogador. Por não pensar que talvez tenha ficado muito inchado por sua espetacular irrupção.

O Real Madrid, uma das equipes com as quais Sissoko mantém contato, deixaria de se interessar pelo jogador, pois a prioridade é Mbappé e a pandemia não permitirá despesas extras como as que poderiam ser feitas antes do COVID-19.