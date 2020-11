O ego de Ibra após bicicleta: "Por que correr quando pode voar?"

Zlatan Ibrahimovic deu assistência e marcou um golaço nesse fim de semana para garantir a vitória do Milan por 2 a 1 na casa da Udinese.

O jogador de 39 anos publicou uma foto do lance em sua conta do Instagram. Na legenda da imagem ele escreveu: "Por que correr quando pode voar?"

"Gol de três pontos em um jogo muito difícil, mas mostramos que queremos trabalhar e sofrer ao mesmo tempo", disse o atacante sueco em entrevista após a partida.

Além de se manter na liderança da artilharia do Campeonato Italiano, Ibrahimovic garantiu a permanência do Milan em primeiro no Campeonato Italiano com 16 pontos, dois de vantagem sobre o Sassuolo.