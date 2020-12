O elenco desconfia do 4-2-3-1 de Koeman

O 4-2-3-1 de Ronald Koeman está em questionamento, e é feito por seus próprios jogadores. O 'Què T'hi Jugues', programa do canal 'SER', garante que, no vestiário, já não há tanta confiança nesta mudança de sistema. Os jogadores entendem que você tem que ser mais flexível. Antes, o habitual era um 4-3-3.

O treinador tem repetido essa formação em campo durante toda a temporada desde sua chegada, exceto por algumas pequenas variações. Seus pupilos, sempre de acordo com a fonte citada, acham que deveria ter havido um pouco de mudança.

É importante relembrar que esta convicção do treinador em 4-2-3-1 tem permitido que jogadores como De Jong se adaptem melhor. O meio-campista estava jogando um pouco mais para a frente com os treinadores anteriores e o técnico avisou que iria fazê-lo jogar onde ele joga com a Seleção da Holande e assim foi.

Mas nem sua situação nem a de outras tropas estão salvando o Barcelona de alguns tropeços. O último deles, contra o Cádiz, em que os catalães foram derrotados pelos bravos recém-promovidos. O elenco está um pouco cansado do mesmo sistema e cabe a Koeman alterá-lo, variar um pouco mais ou mantê-lo.