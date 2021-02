O elogio de Bentancur a Arthur: "Melhor que ele, só Iniesta"

Bentancur fez uma comparação ousada entre Iniesta e Arthur. Ele usou o craque espanhol para valorizar as características que observa no seu colega brasileiro da Juventus.

"Arthur? Com a bola nos pés, meu Deus... acho que ele é o melhor. Melhor que ele, só Iniesta. Jogar com ele é um prazer. No meio-campo, todos estamos indo bem, encontramos o caminho que queríamos. Vemos uma boa equipe", disse Bentancur.

Ambos foram protagonistas da vitória do fim de semana contra a Sampdoria, quando foram escalados por Andrea Pirlo entre os titulares. O próximo compromisso é nesta terça-feira, e deve ter a dupla novamente presente entre os onze.

O desafio é de alto nível, em visita à Inter de Milão pelas semifinais da Copa da Itália. Confira as prováveis escalações das equipes.