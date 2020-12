O encontro entre Zidane e o grupo que mudou o rumo do Real Madrid

O Real Madrid chega ao fim de ano após viver semanas vitoriosas. A equipe endireitou o rumo que tinha na temporada e encara 2021 com mais confiança e otimismo.

Zidane, diante dos resultados positivos, decidiu fazer poucas rotações, justas e necessárias. E isso tem motivo. Segundo 'Marca', foi um pedido dos pesos-pesados ​​do time.

O encontro, no qual estiveram presentes pelo menos Ramos, Modric, Benzema, Casemiro e Kroos, veio depois da derrota para o Shakhtar Donetsk e antes do jogo com o Sevilla, o ponto da virada.

Os jogadores pediram a Zidane que mantivesse uma escalação fixa, na qual confiava plenamente e com o objetivo de salvar as decisões que enfrentou em dezembro.

Desde a derrota na Ucrânia, o Real Madrid acumula seis vitórias consecutivas, cinco delas no campeonato para se tornar vice-líder e uma na Liga dos Campeões para se classificar como vencedor do grupo.

Da mesma forma que os jogadores pediram-lhe para manter um time titular, também especificaram, também segundo o jornal espanhol, que poderia voltar às rotações de que Zidane tanto gosta.