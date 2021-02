Por que Pochettino não poupou Neymar para duelo contra o Barça?

Pela terceira vez em quatro anos no PSG, Neymar perderá pelo menos uma partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, desta vez contra o Barcelona de Lionel Messi. O brasileiro se lesionou durante partida contra o Caen, da segunda divisão do futebol francês, pela Copa da França, seis dias antes da decisão contra os espanhóis. O erro de Pochettino? Não poupar o camisa 10 em uma partida em que ele não precisava jogar.

O Caen, que está em 11º lugar na Ligue 2, começou o jogo contra o PSG com apenas uma vitória nas últimas nove partidas e com cinco desfalques entre lesionados e suspensos. Um duelo que não exigia a presença do jogador mais caro da história, ainda mais considerando que depois de seis dias sua presença seria fundamental para os planos do PSG.

Nesta temporada, Neymar tem médias de um gol ou uma assistência a cada 70 minutos em campo. Considerando apenas a Liga dos Campeões, onde ele será desfalque pelo menos na primeira partida contra o Barcelona - segue como dúvida para a segunda -, é ainda mais decisivo: participa diretamente de um gol a cada 55 minutos.

Assim como todos grandes jogadores, Neymar quer jogar sempre e fazer o que mais gosta, mostrar seu bom futebol. Em uma hora em campo, completou sete dribles, deu a assistência que resultou no único gol da partida, mas lesionou o adutor pela segunda vez na temporada, o que o fará ficar de fora dos gramados por cerca de quatro semanas, conforme divulgado pelo PSG.

Mauricio Pochettino tentou defender a decisão de colocar o atacante como titular contra o Caen, mas não há como negar que esse foi seu primeiro grande erro como comandante do Paris.

O que disse Pochettino?

“Ele estava em condições de jogar. Não quero descontar na forma como o adversário jogou e na forma como [Neymar] jogou. Mas tenho a sensação de que às vezes falta proteção da arbitragem durante as partidas. Mas é apenas um sentimento”, se defendeu o argentino.

Embora seja verdade que Neymar não é protegido pelos árbitros como deveria, era impossível imaginar que as coisas seriam diferentes justamente contra o Caen, um adversário inferior que provavelmente tentaria compensar o enorme déficit técnico com uma abordagem muito física - nos 60 minutos que ficou em campo, o camisa 10 sofreu seis das 14 faltas (43%) cometidas contra o PSG.

Em entrevista a 'Onda Cero' e 'Rac1', Pochettino também afirmou que a comissão técnica havia tomado a decisão de tirar Neymar logo após a volta do intervalo.

"Mbappé estava se aquecendo e tomamos a decisão de substituir o Neymar porque percebemos que ele estava irritado com as faltas que sofreu", disse o técnico. Mas o fato é que não houve tempo para isso. Antes da substituição Neymar estava no chão com fortes dores.

O fato é que, nas três temporadas anteriores, o PSG foi eliminado duas vezes nas oitavas de final da Liga dos Campeões, as duas com o craque brasileiro lesionado. A única classificação veio na temporada passada, com o camisa 10 em campo e decidindo contra o Borussia Dortmund.

Agora, enquanto Neymar se mostra chateado com mais uma lesão antes de um jogo decisivo, resta à toricida do PSG rezar para que o craque possa estar em campo no jogo de volta, no Camp Nou, no dia 10 de março.